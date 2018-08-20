Сонни Киттель
№21
Полузащитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 янв. 1993 (28) лет
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Падерборн
2 : 1
Ингольштадт
76'
76'
76'
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
76'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Падерборн
2
Ингольштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала