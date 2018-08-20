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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сонни Киттель
№21
Полузащитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 янв. 1993 (28) лет
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
Падерборн
2 : 1
Ингольштадт
76'
76'
76'
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
76'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Падерборн
2
Ингольштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала