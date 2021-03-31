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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Георгиос Цавеллас
№31
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
26 нояб. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Греция
1 : 1
Грузия
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Греция
1
Грузия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Испания
1 : 1
Греция
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Испания
1
Греция
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур