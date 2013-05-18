Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Мальта
Бельгия
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Айкут Озер
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Карабюкспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
1 янв. 1993 (28) лет
Рост
189
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 2
Вольфсбург
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
минуты: 66' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2
Вольфсбург
2
минуты: 66' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
Вердер
1 : 1
Айнтрахт
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
1
Айнтрахт
1
был в запасе
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 1
Фортуна
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
3
Фортуна
1
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:30
Майнц
0 : 0
Айнтрахт
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
0
Айнтрахт
0
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:30
Аугсбург
2 : 0
Айнтрахт
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2
Айнтрахт
0
был в запасе
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
0
Бавария
1
был в запасе
31.03.2013
31 марта 2013
вс
18:30
Гройтер Фюрт
2 : 3
Айнтрахт
31.03.2013
31 марта 2013
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
2
Айнтрахт
3
был в запасе