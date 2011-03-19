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Андреас Россль
№26
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 февр. 1988 (33) года
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Санкт-Паули
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
Шальке-04
2 : 1
Айнтрахт
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2
Айнтрахт
1
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 0
Кайзерслаутерн
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
0
Кайзерслаутерн
0
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Штутгарт
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
0
Штутгарт
2
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 0
Боруссия
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1
Айнтрахт
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 3
Гамбург
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1
Гамбург
3
был в запасе