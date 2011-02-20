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Олимпиада
Йенс Виссинг
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 янв. 1988 (33) года
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:30
Боруссия
2 : 1
Шальке-04
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Шальке-04
1
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
3 : 1
Боруссия
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Санкт-Паули
3
Боруссия
1
был в запасе
17.12.2010
17 дек. 2010
пт
22:30
Боруссия
1 : 2
Гамбург
17.12.2010
17 дек. 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
1
Гамбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:30
Фрайбург
3 : 0
Боруссия
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
3
Боруссия
0
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Ганновер-96
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
1
Ганновер-96
2
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:30
Боруссия
4 : 1
Боруссия
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
4
Боруссия
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
Боруссия
2 : 3
Майнц
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
2
Майнц
3
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
Боруссия
3 : 3
Бавария
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
3
Бавария
3
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
Кайзерслаутерн
3 : 0
Боруссия
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
3
Боруссия
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
Боруссия
1 : 4
Вердер
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
1
Вердер
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:30
Хоффенхайм
3 : 2
Боруссия
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3
Боруссия
2
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Вольфсбург
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
1
Вольфсбург
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
Шальке-04
2 : 2
Боруссия
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
2
Боруссия
2
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Боруссия
1 : 2
Санкт-Паули
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
1
Санкт-Паули
2
был в запасе