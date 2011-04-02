Бернард Янечек
№5
Защитник
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Команда
Рид
Гражданство
Австрия
Дата рождения
10 марта 1992 (29) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Боруссия
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур