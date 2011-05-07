Марко Штиперманн
№23
Нападающий
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 февр. 1990 (31) год
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
Вердер
2 : 0
Боруссия
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
2
Боруссия
0
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
2
Нюрнберг
0
был в запасе
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 19:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
1
Боруссия
0
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 20:30
Кайзерслаутерн
1 : 1
Боруссия
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
1
Боруссия
1
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
1
Штутгарт
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур