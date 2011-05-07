Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Мальта
Бельгия
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Штиперманн
№23
Нападающий
Подписаться
Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 февр. 1990 (31) год
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
Вердер
2 : 0
Боруссия
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
2
Боруссия
0
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
2
Нюрнберг
0
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
1
Боруссия
0
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
20:30
Кайзерслаутерн
1 : 1
Боруссия
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
1
Боруссия
1
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
1
Штутгарт
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур