Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Мальта
Бельгия
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лассе Собич
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 янв. 1991 (30) лет
Рост
196
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2012/2013
2010/2011
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8'
8'
8'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1
Кельн
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
1
Кельн
2
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе