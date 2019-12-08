Лассе Собич
№3
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 янв. 1991 (30) лет
Рост
196
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8'
8'
8'
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1
Кельн
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
1
Кельн
2
был в запасе
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе