Йоханнес Фохер
№41
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 янв. 1990 (31) год
Рост
197
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:30
Гамбург
1 : 5
Боруссия
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
1
Боруссия
5
был в запасе