Митчелл Лангерак
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
22 авг. 1988 (32) года
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 23:00
Эспаньол
1 : 2
Леванте
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Эспаньол
1
Леванте
2
был в запасе
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:30
Леванте
1 : 1
Жирона
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1
Жирона
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
26.10.2017 26 окт. 2017 чт 21:30
Жирона
0 : 2
Леванте
26.10.2017 26 окт. 2017 чт 21:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
0
Леванте
2
был в запасе