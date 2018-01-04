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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Митчелл Лангерак
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
22 авг. 1988 (32) года
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
04.01.2018
04 янв. 2018
чт
23:00
Эспаньол
1 : 2
Леванте
04.01.2018
04 янв. 2018
чт
23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Эспаньол
1
Леванте
2
был в запасе
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:30
Леванте
1 : 1
Жирона
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1
Жирона
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
26.10.2017
26 окт. 2017
чт
21:30
Жирона
0 : 2
Леванте
26.10.2017
26 окт. 2017
чт
21:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
0
Леванте
2
был в запасе