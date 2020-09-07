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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мухамед Бешич
№21
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 сент. 1992 (28) лет
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
англия. кубок
англия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Босния и Герцеговина
1 : 2
Польша
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
минуты: 1' - 60'
Лига наций. Лига А, 2 тур
Босния и Герцеговина
1
Польша
2
минуты: 1' - 60' / Лига наций. Лига А, 2 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Италия
1 : 1
Босния и Герцеговина
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
минуты: 77' - 90'
Лига наций. Лига А, 1 тур
Италия
1
Босния и Герцеговина
1
минуты: 77' - 90' / Лига наций. Лига А, 1 тур