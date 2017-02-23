Муса Чагыран
№35
Полузащитник
Подписаться
Команда
Османлыспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
17 нояб. 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 19:00
Османлыспор
0 : 3
Олимпиакос
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 19:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Османлыспор
0
Олимпиакос
3
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Османлыспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала