Сидней Сэм
№33
Полузащитник
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 янв. 1988 (33) года
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 19:30
Падерборн
2 : 0
Бохум
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
2
Бохум
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала