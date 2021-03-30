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Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Домагой Вида
№24
Защитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 апр. 1989 (31) год
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Хорватия
3 : 0
Мальта
81'
81'
81'
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Хорватия
3
Мальта
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Хорватия
1
Кипр
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Словения
1 : 0
Хорватия
68'
68'
68'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Словения
1
Хорватия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур