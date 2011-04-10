Томаш Бобель
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
29 дек. 1974 (46) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:30
Байер
2 : 1
Санкт-Паули
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:30
Майнц
0 : 1
Байер
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0
Байер
1
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 20:30
Байер
3 : 0
Вольфсбург
05.03.2011 05 марта 2011 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
3
Вольфсбург
0
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:30
Вердер
2 : 2
Байер
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
2
Байер
2
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 3
Байер
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0
Байер
3
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:30
Байер
2 : 2
Фрайбург
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2
Фрайбург
2
был в запасе