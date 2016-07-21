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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алексей Алексеев
№22
Нападающий
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Команда
Вентспилс
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июня 1988 (32) года
Рост
169
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
21.07.2016
21 июля 2016
чт
18:00
Вентспилс
0 : 1
Абердин
21.07.2016
21 июля 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вентспилс
0
Абердин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:45
Абердин
3 : 0
Вентспилс
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Абердин
3
Вентспилс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд