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Евро-2020
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Олимпиада
Руслан Галиакберов
№11
Нападающий
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 нояб. 1989 (31) год
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
Зенит
1 : 1
Рубин
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Зенит
1
Рубин
1
был в запасе
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
20:00
Рубин
1 : 2
Краснодар
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Рубин
1
Краснодар
2
был в запасе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
17:00
Мордовия
0 : 1
Рубин
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Мордовия
0
Рубин
1
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
12:00
Урал
1 : 3
Рубин
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Урал
1
Рубин
3
был в запасе