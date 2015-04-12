Руслан Галиакберов
№11
Нападающий
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 нояб. 1989 (31) год
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
Зенит
1 : 1
Рубин
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Зенит
1
Рубин
1
был в запасе
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 20:00
Рубин
1 : 2
Краснодар
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Рубин
1
Краснодар
2
был в запасе
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 17:00
Мордовия
0 : 1
Рубин
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Мордовия
0
Рубин
1
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 12:00
Урал
1 : 3
Рубин
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Урал
1
Рубин
3
был в запасе