Андре Ойер
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 июля 1974 (46) лет
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Аякс
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
1
Аякс
2
был в запасе