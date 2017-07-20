Толга Чигерчи
№26
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 марта 1992 (29) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.07.2017 20 июля 2017 чт 20:30
Галатасарай
1 : 1
Эстерсунд
49'
49'
49'
20.07.2017 20 июля 2017 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Галатасарай
1
Эстерсунд
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд