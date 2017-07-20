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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Толга Чигерчи
№26
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 марта 1992 (29) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.07.2017
20 июля 2017
чт
20:30
Галатасарай
1 : 1
Эстерсунд
49'
49'
49'
20.07.2017
20 июля 2017
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Галатасарай
1
Эстерсунд
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд