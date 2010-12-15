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Евро-2020
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Олимпиада
Абдул Карруп
№19
Полузащитник
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Команда
Лозанна-Спорт
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
22 дек. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
Лозанна-Спорт
0 : 1
Палермо
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лозанна-Спорт
0
Палермо
1
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
ЦСКА
5 : 1
Лозанна-Спорт
90'
84'
90'
84'
90'
84'
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
90'
минуты: 53' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
5
Лозанна-Спорт
1
минуты: 53' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Спарта
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лозанна-Спорт
1
Спарта
3
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Спарта
3 : 3
Лозанна-Спорт
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
3
Лозанна-Спорт
3
был в запасе
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Палермо
1 : 0
Лозанна-Спорт
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Палермо
1
Лозанна-Спорт
0
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Лозанна-Спорт
0 : 3
ЦСКА
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лозанна-Спорт
0
ЦСКА
3
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур