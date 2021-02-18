Джеймс Тавернье
№2
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 янв. 1991 (30) лет
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Антверпен
3 : 4
Рейнджерс
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 25'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Антверпен
3
Рейнджерс
4
минуты: 1' - 25' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала