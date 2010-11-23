Элтон (Элтон Родриго Брандао)
№39
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 авг. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Брага
2 : 0
Арсенал
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 83' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Брага
2
Арсенал
0
минуты: 83' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
Партизан
0 : 1
Брага
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Партизан
0
Брага
1
был в запасе
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Брага
2 : 0
Партизан
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брага
2
Партизан
0
был в запасе
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
Арсенал
6 : 0
Брага
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Арсенал
6
Брага
0
был в запасе