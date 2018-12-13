Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Мальта
Бельгия
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Элдер Барбоза
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
АЕК
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 мая 1987 (33) года
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2011/2012
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Краснодар
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Краснодар
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Севилья
6 : 0
Акхисар Беледиеспор
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Севилья
6
Акхисар Беледиеспор
0
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур