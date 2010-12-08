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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лео Фортунато
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 марта 1983 (38) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
Шахтер
2 : 0
Брага
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Шахтер
2
Брага
0
был в запасе