Лео Фортунато
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 марта 1983 (38) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
Шахтер
2 : 0
Брага
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Шахтер
2
Брага
0
был в запасе