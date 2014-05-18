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Олимпиада
Жонатан Россини
№35
Защитник
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Команда
Бари
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
5 апр. 1989 (32) года
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Парма
2 : 0
Ливорно
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2
Ливорно
0
был в запасе
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Торино
1 : 1
Парма
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
1
Парма
1
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Парма
2 : 0
Сампдория
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
2
Сампдория
0
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Парма
0 : 2
Интер
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0
Интер
2
был в запасе
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
21:45
Парма
1 : 0
Наполи
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1
Наполи
0
был в запасе
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
19:30
Рома
4 : 2
Парма
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4
Парма
2
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Лацио
3 : 2
Парма
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
3
Парма
2
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:30
Парма
1 : 1
Дженоа
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1
Дженоа
1
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
Милан
2 : 4
Парма
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2
Парма
4
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Парма
2 : 0
Верона
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Верона
0
был в запасе
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Парма
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0
Парма
1
был в запасе
24.02.2014
24 февр. 2014
пн
21:00
Парма
2 : 2
Фиорентина
24.02.2014
24 февр. 2014
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2
Фиорентина
2
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Аталанта
0 : 4
Парма
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0
Парма
4
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Парма
0 : 0
Катания
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0
Катания
0
был в запасе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Парма
1 : 0
Удинезе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
1
Удинезе
0
был в запасе
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Дженоа
2 : 0
Сассуоло
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Фиорентина
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0
Фиорентина
1
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
20:30
Ювентус
4 : 0
Сассуоло
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4
Сассуоло
0
был в запасе
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Кьево
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
0
Кьево
1
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Рома
1 : 1
Сассуоло
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
1
Сассуоло
1
был в запасе
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