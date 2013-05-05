Стив (Стив Джозеф-Ренетт)
№83
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 дек. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.05.2013 05 мая 2013 вс 12:30
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
05.05.2013 05 мая 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
1
Динамо
2
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 12:30
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Зенит
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
30.03.2013 30 марта 2013 сб 15:00
Крылья Советов
0 : 2
Мордовия
30.03.2013 30 марта 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Крылья Советов
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:45
Анжи
1 : 1
Крылья Советов
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Анжи
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
09.03.2013 09 марта 2013 сб 15:00
Крылья Советов
0 : 2
ЦСКА
09.03.2013 09 марта 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Крылья Советов
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 1
Волга
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Крылья Советов
0
Волга
1
был в запасе
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 18:00
Алания
2 : 2
Крылья Советов
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 25'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Алания
2
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 25' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 16:30
Крылья Советов
2 : 2
Краснодар
90'
90'
90'
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Крылья Советов
2
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
Крылья Советов
2 : 2
Зенит
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
Мордовия
2 : 3
Крылья Советов
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Мордовия
2
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 17:15
Крылья Советов
1 : 2
Анжи
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Крылья Советов
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 15:30
ЦСКА
3 : 0
Крылья Советов
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
Крылья Советов
0 : 2
Амкар
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 20:00
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
28'
28'
28'
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 16:00
Крылья Советов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
86'
86'
86'
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 16:00
86'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Крылья Советов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
22.07.2012 22 июля 2012 вс 16:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
22.07.2012 22 июля 2012 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур