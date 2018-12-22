Сандро Вагнер
№2
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 нояб. 1987 (33) года
Рост
194
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
Айнтрахт
0 : 3
Бавария
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
0
Бавария
3
был в запасе
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Бавария
1 : 0
РБ Лейпциг
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
1
РБ Лейпциг
0
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
0
Бавария
4
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:30
Бавария
3 : 0
Нюрнберг
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
3
Нюрнберг
0
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
1
Бавария
2
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
Бавария
3 : 3
Фортуна
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
3
Фортуна
3
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
90'
90'
90'
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
3
Бавария
2
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Фрайбург
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1
Фрайбург
1
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
Майнц
1 : 2
Бавария
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1
Бавария
2
был в запасе
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Бавария
0 : 3
Боруссия
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
0
Боруссия
3
был в запасе
28.09.2018 28 сент. 2018 пт 21:30
Герта
2 : 0
Бавария
28.09.2018 28 сент. 2018 пт 21:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2
Бавария
0
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
Бавария
1 : 1
Аугсбург
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
1
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Шальке-04
0 : 2
Бавария
90'
90'
90'
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
0
Бавария
2
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Байер
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3
Байер
1
был в запасе
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 21:30
Бавария
3 : 1
Хоффенхайм
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
3
Хоффенхайм
1
был в запасе