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Теннис
Олимпиада
Рикардо Лаборде
№21
Полузащитник
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Команда
Анортосис
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
16 февр. 1988 (33) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
86'
86'
86'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
86'
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
3
Арсенал
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
Зенит
1 : 2
Краснодар
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1
Краснодар
2
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Анжи
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
1
Анжи
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:30
Краснодар
0 : 1
Уфа
83'
83'
83'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0
Уфа
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
10.03.2018
10 марта 2018
сб
16:30
Динамо
0 : 0
Краснодар
10.03.2018
10 марта 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
0
Краснодар
0
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 1
Ростов
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
3
Ростов
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
Амкар
1 : 3
Краснодар
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Амкар
1
Краснодар
3
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
16:30
Краснодар
3 : 2
Ахмат
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3
Ахмат
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
16:30
Краснодар
1 : 4
Спартак
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1
Спартак
4
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Тосно
1
Краснодар
3
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
4
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
19:30
Локомотив
2 : 0
Краснодар
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
19:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
2
Краснодар
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0
ЦСКА
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Краснодар
0 : 2
Зенит
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0
Зенит
2
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:00
Анжи
1 : 5
Краснодар
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1
Краснодар
5
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
0
Краснодар
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Краснодар
2 : 0
Динамо
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
2
Динамо
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
17', 33'
17', 33'
17', 33'
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
17', 33'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур