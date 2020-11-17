Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Мальта
Бельгия
Норвегия
Франция
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Валентинос Сиелис
№4
Защитник
Подписаться
Команда
АЕЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
1 марта 1990 (31) год
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Черногория
4 : 0
Кипр
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Черногория
4
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
57'
57'
57'
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур