Марко Шнойвли
№15
Нападающий
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Команда
Люцерн
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 марта 1985 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:15
Люцерн
1 : 0
КИ Клаксвик
90'
90'
90'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:15
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Люцерн
1
КИ Клаксвик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд