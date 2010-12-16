Дарио Дюссен
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
13 апр. 1989 (31) год
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Хетафе
1 : 0
Янг Бойз
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хетафе
1
Янг Бойз
0
был в запасе