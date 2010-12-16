Ксавье Хохштрассер
№30
Полузащитник
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Команда
Падова
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
1 июля 1988 (32) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Хетафе
1 : 0
Янг Бойз
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хетафе
1
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Янг Бойз
4 : 2
Штутгарт
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Янг Бойз
4
Штутгарт
2
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Оденсе
2 : 0
Янг Бойз
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Оденсе
2
Янг Бойз
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Янг Бойз
4 : 2
Оденсе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
4
Оденсе
2
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Янг Бойз
2 : 0
Хетафе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Янг Бойз
2
Хетафе
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Штутгарт
3 : 0
Янг Бойз
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Штутгарт
3
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур