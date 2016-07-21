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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Морено Костанцо
№16
Полузащитник
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Команда
Вадуц
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
20 февр. 1988 (33) года
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
Вадуц
2 : 2
Мидтьюлланд
86'
26'
86'
26'
86'
26'
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
86'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вадуц
2
Мидтьюлланд
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
21:00
Силекс
1 : 2
Вадуц
89'
89'
89'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
21:00
89'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Силекс
1
Вадуц
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:00
Вадуц
3 : 1
Силекс
36', 45'
36', 45'
36', 45'
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:00
36', 45'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Вадуц
3
Силекс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд