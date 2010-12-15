Александр Паше
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Лозанна-Спорт
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
31 мая 1991 (29) лет
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
Лозанна-Спорт
0 : 1
Палермо
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лозанна-Спорт
0
Палермо
1
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
ЦСКА
5 : 1
Лозанна-Спорт
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 58' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
5
Лозанна-Спорт
1
минуты: 58' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Спарта
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лозанна-Спорт
1
Спарта
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Спарта
3 : 3
Лозанна-Спорт
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
3
Лозанна-Спорт
3
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Палермо
1 : 0
Лозанна-Спорт
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Палермо
1
Лозанна-Спорт
0
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Лозанна-Спорт
0 : 3
ЦСКА
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лозанна-Спорт
0
ЦСКА
3
был в запасе