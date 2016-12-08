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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Скотт Суттер
№23
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
13 мая 1986 (34) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2010/2011
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Янг Бойз
3 : 0
Астана
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
3
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 1
Янг Бойз
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Олимпиакос
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
АПОЭЛ
1 : 0
Янг Бойз
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
1
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Янг Бойз
3 : 1
АПОЭЛ
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
АПОЭЛ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
Астана
0 : 0
Янг Бойз
73'
73'
73'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
0
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Янг Бойз
0 : 1
Олимпиакос
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
0
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур