Адриано Де Пьеро
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
11 янв. 1991 (30) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Хетафе
1 : 0
Янг Бойз
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хетафе
1
Янг Бойз
0
был в запасе
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Янг Бойз
4 : 2
Штутгарт
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Янг Бойз
4
Штутгарт
2
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Штутгарт
3 : 0
Янг Бойз
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Штутгарт
3
Янг Бойз
0
был в запасе