Хассан Линжани
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
30 дек. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 19:00
Зенит
3 : 1
Янг Бойз
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зенит
3
Янг Бойз
1
был в запасе
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Янг Бойз
2 : 1
Зенит
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Янг Бойз
2
Зенит
1
был в запасе