Эмилиано Дудар
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
17 янв. 1982 (39) лет
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 19:00
Зенит
3 : 1
Янг Бойз
65'
65'
65'
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зенит
3
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Янг Бойз
2 : 1
Зенит
55'
55'
55'
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Янг Бойз
2
Зенит
1
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала