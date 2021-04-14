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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роман Бюрки
№1
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
14 нояб. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
14.04.2021
14 апр. 2021
ср
22:00
Боруссия
-:-
Манчестер Сити
14.04.2021
14 апр. 2021
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Боруссия
-
Манчестер Сити
-
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
22:00
Манчестер Сити
2 : 1
Боруссия
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Манчестер Сити
2
Боруссия
1
был в запасе
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
Боруссия
2 : 2
Севилья
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Боруссия
2
Севилья
2
был в запасе