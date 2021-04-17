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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Серхи Роберто
№20
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 февр. 1992 (29) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига наций. лига а
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:30
Атлетик
-:-
Барселона
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
-
Барселона
-
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Гранада
3 : 5
Барселона
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Гранада
3
Барселона
5
минуты: 1' - 57' / Испания. Кубок, 1/4 финала