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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Рубен Миньо
№31
Вратарь
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Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 янв. 1989 (32) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
19:30
Спартак
0 : 1
АЕК
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016
28 июля 2016
чт
18:00
АЕК
1 : 1
Спартак
28.07.2016
28 июля 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд