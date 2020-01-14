Андреас Вайманн
№63
Нападающий
Подписаться
Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Австрия
Дата рождения
5 авг. 1991 (29) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
был в запасе