Херв Ксавьер Зенге
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
22 янв. 1984 (37) лет
Рост
177
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
1
был в запасе
06.05.2012 06 мая 2012 вс 17:30
Ахмат
3 : 1
Амкар
06.05.2012 06 мая 2012 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Ахмат
3
Амкар
1
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 18:15
Волга
1 : 3
Ахмат
02.05.2012 02 мая 2012 ср 18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Волга
1
Ахмат
3
был в запасе
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 18:30
Ростов
1 : 1
Ахмат
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Ростов
1
Ахмат
1
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
Амкар
2 : 0
Ахмат
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Амкар
2
Ахмат
0
был в запасе
26.03.2012 26 марта 2012 пн 17:00
Ахмат
1 : 3
Волга
26.03.2012 26 марта 2012 пн 17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Ахмат
1
Волга
3
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 36 тур
17.03.2012 17 марта 2012 сб 15:30
Ахмат
1 : 0
Ростов
17.03.2012 17 марта 2012 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Ахмат
48'
48'
48'
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Спартак-Нальчик
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 15:15
Ахмат
0 : 0
Крылья Советов
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ахмат
0
Крылья Советов
0
был в запасе
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 17:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
38'
38'
38'
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 15:30
Крылья Советов
2 : 1
Ахмат
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
1
был в запасе
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 15:15
Ахмат
1 : 0
Амкар
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ахмат
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 13:00
ЦСКА
2 : 2
Ахмат
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:45
Волга
3 : 1
Ахмат
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
3
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
Ахмат
1 : 1
Ростов
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 15:15
Динамо
6 : 2
Ахмат
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 15:15
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
6
Ахмат
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 18:15
Ахмат
2 : 4
Спартак
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
30.07.2011 30 июля 2011 сб 14:30
Томь
0 : 1
Ахмат
30.07.2011 30 июля 2011 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Томь
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
22.07.2011 22 июля 2011 пт 18:45
Ахмат
0 : 1
Рубин
22.07.2011 22 июля 2011 пт 18:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур