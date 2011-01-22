Джейсон Юэлл
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
6 февр. 1977 (44) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Блэкпул
1 : 2
Сандерленд
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкпул
1
Сандерленд
2
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 2
Блэкпул
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
3
Блэкпул
2
был в запасе
12.01.2011 12 янв. 2011 ср 23:00
Блэкпул
2 : 1
Ливерпуль
12.01.2011 12 янв. 2011 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Блэкпул
2
Ливерпуль
1
был в запасе
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
Блэкпул
1 : 2
Бирмингем Сити
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкпул
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Сток Сити
0 : 1
Блэкпул
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сток Сити
0
Блэкпул
1
был в запасе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Болтон
2 : 2
Блэкпул
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
2
Блэкпул
2
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкпул
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0
Блэкпул
0
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Астон Вилла
3 : 2
Блэкпул
71'
71'
71'
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
3
Блэкпул
2
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Блэкпул
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Блэкпул
2
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:00
Блэкпул
2 : 2
Фулхэм
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкпул
2
Фулхэм
2
был в запасе
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Блэкпул
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
0
Блэкпул
4
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур