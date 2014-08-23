Гэри Тэйлор-Флетчер
№22
Нападающий
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 июня 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Челси
2 : 0
Лестер Сити
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Челси
2
Лестер Сити
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 2
Эвертон
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Лестер Сити
2
Эвертон
2
был в запасе