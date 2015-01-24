Билли Кларк
№10
Нападающий
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Команда
Брэдфорд Сити
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
13 дек. 1987 (33) года
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Челси
2 : 4
Брэдфорд Сити
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Челси
2
Брэдфорд Сити
4
был в запасе