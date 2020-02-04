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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Чарли Адам
№16
Полузащитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
10 дек. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Рединг
1 : 1
Кардифф
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рединг
1
Кардифф
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
0
Рединг
2
был в запасе