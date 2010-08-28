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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Ишмель Демонтаньяк
№27
Полузащитник
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Команда
Блэкпул
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 июня 1988 (32) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:00
Блэкпул
2 : 2
Фулхэм
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкпул
2
Фулхэм
2
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Арсенал
6 : 0
Блэкпул
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
6
Блэкпул
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Блэкпул
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
0
Блэкпул
4
был в запасе