Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Норвегия
Китай
Германия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бэрри Беннэн
№41
Полузащитник
Подписаться
Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
1 дек. 1989 (31) год
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2011/2012
2010/2011
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
21:00
Челси
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
22:45
Лутон Таун
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лутон Таун
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
Лутон Таун
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0
Лутон Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала