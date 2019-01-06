Алекс Баптисте
№15
Защитник
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Команда
Престон
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 янв. 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Лидс
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
2
Лидс
1
был в запасе